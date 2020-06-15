中國5月份工業增加值按年增長4.4%，較上月加快0.5個百分點，但低過預期的增長5%，1-5月工業增加值按年跌2.8%，預測為跌3.0%。

國家統計局工業司副司長江源解讀指，5月份部分行業和產品回升力度減弱，外部環境複雜，工業經濟穩定運行仍面臨不少困難和不確定因素。

對規模以上工業企業的抽樣調查顯示，截至5月27日，67.4%的企業達到正常生產水平八成以上，較4月下旬上升6.6個百分點。

江源指，多數行業和產品生產繼續恢復，新興產品保持高速增長。3D打印設備、智能手表、集成電路圓片、充電樁等增長均在70%以上。裝備製造行業增長繼續加快，基建類相關產品增勢較好。5月份，裝備製造業增加值按年增長9.5%，增速較上月加快0.2個百分點。

原材料行業增長加快，水泥、鋼材等生產持續向好。5月份，隨著基礎設施建設加快推進，原材料類行業增加值按年增速從上月的3.5%加快到5.5%。

江源指，當前工業生產總體恢復向好，但困難和不確定因素仍然較多，值得關注。一是行業和產品回升力度減弱，41個行業中有25個行業出現增速回落或降幅擴大，產品增長面較上月下滑。二是消費品行業出現下滑，增速由上月的增長0.7%轉為下降0.6%，服裝、家具、文教工美、皮革製鞋等行業下降在5.0%—11.4%之間。三是出口訂單不足，工業出口交貨值由增轉降，按年下降1.4%，部分出口佔比較高的行業出口交貨值下降10%以上。

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