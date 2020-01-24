北京周末公布的病例大增，引發市場憂慮，恒指今早低開310點或1.28%，報23991點，成交金額35億元；國指今早低開109點或1.12%，報9723點。

平保（2318）升0.25%，報80.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻3點；中生製藥（1177）跌4.07%，報13.2元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.82%，報70.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低45點。

多間公司公布業績，績前大家樂（0341）開市報15.5元，跌0.768%，而明日公布的旺旺（0151）開市報5.62元，無升跌。

周大福（1929）公布，周大福控股分派其持有的所有周大福股份，分派後，周大福控股的直接控股公司CTFC直接持有上市公司已發行股份總數約72.4%。開市報7.02元，跌0.28%。

中奧到家（1538）公布，向綠城服務（2869）配發3692.8萬股份，每股認購價0.98元，較上周五收市價1.17元折讓16.2%，所得款項約3618.9萬元。中奧到家開市報1.18元，升0.85%。綠城服務開市報9.84元，無升跌。

東航（0670）伙攜程、吉祥航空等，成立「三亞國際航空」。開市報2.94元，無升跌。

雲遊控股（0484）公布，聯席首席財務官梁娜以個人身體原因為由辭職。開市報3.25元，升0.93%。

中海外（0688）事隔15年來首次回購，中海外回應指，股價被低估。開市報23.7元，跌1.8%。

本地粵式酒樓煌府及煌苑母企首灃控股（1703）公布，已終止西九龍中心租賃，遭業主殺訂76萬元。開市報0.31元，無升跌。

中國金茂（0817）公布，以每股4.8元私有化金茂酒店（6139），較金茂酒店於本月8日停牌前股價3.68元溢價30.4%，涉資31.905億元。金茂開市報5.7元，無升跌。金茂酒店開市報4.7元，升27.7%。

奧園健康（3662）遭股東趙文煒在本月10日減持3000萬股，每股平均價為8.2元，套現2.46億元。開市報8.33元，跌2%。

東方報業（0018）發盈警，料截至今年3月底止全年業績將由盈轉虧，虧損約1000萬至1500萬元。開市報0.455元，無升跌。

恒生指數公司公布，由於網易（9999） 符合恒生綜合指數的快速納入指數規則要求，相關指數的成份股將於6月24日收市後獲納入恒生綜合指數和恒生互聯網科技指數，並於6月26日起生效。開市報127元，跌1.16%。