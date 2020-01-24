美股三大指數上周五反覆上升逾1%，港股ADR則跌36點，報24264點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.27%，折合報439.83元；匯控（0005）跌0.35%，折合報37.17元；建行（0939）跌0.06%，折合報6.2元。

雖然美股走出美國發生第二波疫情的憂慮，但是，中國周末公布在北京的本土病例大增，卻引發市場憂慮，美股三大指數期貨現時向下，道期跌312點或1.22%。亞股向下，日股現跌0.65%、韓股跌0.62%，澳股升0.11%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括大家樂（0341），而明日則有旺旺（0151）。

周大福（1929）公布，周大福控股分派其持有的所有周大福股份，分派後，周大福控股的直接控股公司CTFC直接持有上市公司已發行股份總數約72.4%。

中奧到家（1538）公布，向綠城服務（2869）配發3692.8萬股份，每股認購價0.98元，較上周五收市價1.17元折讓16.2%，所得款項約3618.9萬元。

東航（0670）伙攜程、吉祥航空等，成立「三亞國際航空」。

雲遊控股（0484）公布，聯席首席財務官梁娜以個人身體原因為由辭職。

易鑫（2858）發盈警，預計上半年將錄得9億元至11億元人民幣的虧損，去年同期為盈利1.23億元人民幣。

中海外（0688）事隔15年來首次回購，中海外回應指，股價被低估。

本地粵式酒樓煌府及煌苑母企首灃控股（1703）公布，已終止西九龍中心租賃，遭業主殺訂76萬元。

中國金茂（0817）公布，以每股4.8元私有化金茂酒店（6139），較金茂酒店於本月8日停牌前股價3.68元溢價30.4%，涉資31.905億元。

奧園健康（3662）遭股東趙文煒在本月10日減持3000萬股，每股平均價為8.2元，套現2.46億元。

東方報業（0018）發盈警，料截至今年3月底止全年業績將由盈轉虧，虧損約1000萬至1500萬元。

恒生指數公司公布，由於網易（9999） 符合恒生綜合指數的快速納入指數規則要求，相關指數的成份股將於6月24日收市後獲納入恒生綜合指數和恒生互聯網科技指數，並於6月26日起生效。