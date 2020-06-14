宏利香港公布，推出專為個人保險代理人而設的「虛擬會面」遙距投保平台，銷售過程無需親身會面或現場簽名，明日（15日）起適用於宏利所有香港個人保險產品，包括人壽保險、儲蓄及退休保障計劃、危疾及其他醫療保障產品，不包括投資相連壽險計劃。

公司指出，透過有關保險科技方案，不錯新舊客戶均可使用高度安全的視像通話技術，與宏利代理人遙距會面，購買宏利的一系列多元化個人保險產品。平台可在客戶同意下，進行實時錄影以便存檔，亦會電子簽名及文件分享得以安全進行，此保險科技方案已經由「保險科技沙盒」計劃通過保監局審批。

宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞指出，保監局近日的便利措施及保險科技沙盒，正好提供良機令公司為客戶多行一步，以嶄新的保險科技方案克服短期內無法親身會面的限制。新冠肺炎令大眾更注重健康，為保險產品帶來持續强勁需求。今次方案有潛力成為親身會面以外的好選擇，適合希望享有快捷方便和更多選擇的客戶。

早前保監局批准把遙距投保的產品範圍，擴展至需要做財務分析的產品。保誠及友邦均在上周公布，經保監局的保險科技監管沙盒，將透過視像會議向客戶銷售產品，保誠將於6月19日推出服務，友邦則在7月推出。