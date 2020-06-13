機管局公布，受新冠肺炎疫情影響，5月份客運量及飛機起降量，分別按年減少99.4%及68.7%，至3.5萬人次及1.14萬架次。5月份貨運量按年下跌6.8%至37.7萬公噸；貨機起降量持續攀升，按年增加 29.3%。

機管局指，5月的出口貨運量按年上升11%，其中以北美市場表現最為強勁，貨運量整體下跌主要由於客機機腹載貨空間減少令轉口及進口貨運量下降所致。在主要貿易地區中，往來東南亞及印度的貨運量跌幅最為明顯。

今年首五個月，機場的客運量為820萬人次，飛機起降量錄得8.42萬架次，分別按年下跌73.8%及52.6%，貨運量則較去年同期減少10.7%至170萬公噸。

過去12個月，客運量及飛機起降量分別下降36.0%及24.0%，至4830萬人次及32.63萬架次，貨運量則按年下跌7.7%至460萬公噸。

此外，由於5月份政府實施的非香港居民入境限制持續和機場的轉機／過境服務仍然暫停，訪港旅客及轉機／過境旅客量下跌接近 100%，本港居民外遊人數則下挫99%。機場於6月1日起逐步恢復轉機／過境服務，至今一直運作暢順。

機管局商務執行總監陳正思表示，雖然營運環境出現各種挑戰，局方會致力推動香港空運業的長遠發展，準備好在航空交通量回復正常時滿足市場需求。