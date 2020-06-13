道指周四暴跌1861點後，周五開市早段曾大幅反彈837點，但世衛警告解除防疫封鎖的國家或會爆發第二波疫情，市場憂慮升溫，道指盤中曾倒跌49點，臨近尾市再度反彈，收報25605點，升477或1.9%。標指收報3041點，升39點或1.31%。納指收報9588點，升96點或1.01%。

美股周四經歷3月以來最大的單日跌幅，整周累計，道指、標指及納指分別跌5.55%、4.78%及2.3%。

市場熱炒經濟重啟概念股，道指成份股中，波音大升逾11.48%，貢獻133點。聯合航空升19.03%；美國航空升16.41%；達美航空升11.87%；西南航空9.26%。金融股向上，高盛、美國運通和摩根大通分別升3.94%、3.12%、2.74%。

油價方面，7月份紐約期油收報36.26美元，跌0.22%，整周累計跌8.31%，七周以來首度回落。8月份布蘭特期油收報38.73美元，升0.47%，整周累計跌8.44%。

恒指夜期收報24088點，低水213點。港股ADR比例指數則報24240點，跌0.25%。中海油（0883）折合報8.89元，較港收市跌0.68%。長和（0001）折合報51.45元，較港收市高1.16%。匯控（0005）折合報37.19元，較港收市高0.29%。騰訊（0700）ADR折合報439.92元，較港收市高0.25%。