實德環球（0487）副主席兼執行董事馬浩文表示，公司業務近月受封關影響，但預計下半年情況會有好轉。他指疫情以來公司旗下十六浦生意「跌咗九成幾，上個月好返啲，升返一倍，但都係得之前正常水平嘅兩成幾。暫時都唔會投資新嘅項目，但係之後情況好轉就會全面恢復」。

馬浩文表示，「公司（十六浦）宜家每個月開支大概有幾千萬，近排幾乎係冇收益」。但他指，即使受疫情和封關影響，公司仍暫時健康，沒有太大壓力。就目前澳門酒店房價，他表示，「五星級酒店喺500港元以內，但係唔重要，最重要係通關之後嘅情況。」就通關後的人流恢復情況，他預計，「隨住疫情有好轉，訪澳旅客可以分階段恢復，通關後一個月之後，會係之前嘅一半；兩個月會有返七成；三個月就可以完全恢復，最緊要係吸引人流。」他稱，賭場生意需要靠通關後才恢復，但五月的VIP廳復蘇較快，因可以到VIP廳的都是「有錢人同大老細」，而他們能獲取商務簽證，不受封關影響。他亦對澳門政府未向博彩業補貼感到不意外。

因業務受影響，馬浩文指公司員工亦要放假節流，「最差嘅情況係員工因為政府措施返唔到工，我哋會出一半人工比佢哋放假，而返到工嗰啲就會用輪更制」。他又指，實德在加拿大的旅遊業務暫時影響較小，因當地政府有津貼，但預計要在八月底通關後生意才會有好轉。

近期「港區國安法」成為城中熱話，馬浩文在會上提到，「就公司同營商環境嚟講，社會一定要安全同穩定，而國安法應該會有所幫助。」

記者：謝諾文

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