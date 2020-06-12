中國金茂（0817）公布，以每股4.8元私有化金茂酒店（6139），較金茂酒店於本月8日停牌前股價3.68元溢價30.4%，涉資31.905億元，將通過結合內部現金資源及或外部債務融資撥付該建議所需現金。若私有化完成後，金茂酒店將正式退市。金茂酒店將於下周一（15日）復牌。

中國金茂指，將不會加價，而截至公告日，已收到共4.2億個參與單位或21.04%的參與單位持有人參與私有化。

中國金茂指，今次私有化是因為金茂酒店的業務目前正面臨全球新冠肺炎疫情爆發的嚴峻考驗。全球各國採取的旅遊限制、檢疫和停工停產等措施嚴重地影響到了旅遊業和租賃業。儘管集團已採取一定的應對措施，但其財務和貿易前景依然容易受到全球形勢波動的影響。

但中國金茂仍致力於推動集團的長期發展，並擬對資產組合作出必要的調整，以渡過該段艱難時期。調整是否能成功目前尚無定論，也可能會對集團中短期的財務業績產生負面影響，進而可能會影響到集團日後的分派支付能力。

但若實施該建議，要約人可更靈活地開展必要的資產組合調整，並作出與集團長期目標相符的戰略決策，而無需考量短期利潤預期、市場預期壓力、股價波動以及與維持金茂酒店和公司的上市地位相關的合規要求等因素。

記者：方楚茵

其他報道：

【專欄】港航未「交數」 談何政府注資

致同：今年首季上市公司收購活動減 料趨勢將延續

奧園健康股東趙文煒減持套現2.46億

東方報業發盈警 料全年盈轉虧

網易獲納入恒生綜合指數及恒生互聯網科技指數

國泰：已申請政府「保就業」計劃

【有片：埋身擊】受美股拖累港股急跌 後市走勢如何？

恒指公司取消W股於綜合指數的比重上限