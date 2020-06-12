致同公布，統計今年首季本港上市公司的買賣合約（Sale and Purchase Agreement，簡稱SPA）情況，季內共計錄得67宗交易。其中上市公司進行收購交易有32宗，較去年同期減少5宗，按年跌14%。公司出售資產交易則有35宗，較去年同期增加一宗。

致同亞太區交易諮詢服務聯席負責人湯飈表示，新冠疫情影響及經濟受壓或令上市公司收購意欲減少，預料今年餘下季度可能持續此趨勢，收購活動繼續下跌，而出售交易繼續上升。但他同時指出，部分疫情中持續向好的新經濟行業，如資訊科技（IT）、金融科技（Fintech）及健康醫療，則依然具有潛力進行收購；至於是否會在零售等行業出現資產拋售，亦要視乎公司的發展策略。

根據致同報告，去年全年本港上市公司SPA交易錄得273宗，按年跌約一成。收購交易中，有約64%被收購資產位於內地，24%被收購資產位於香港，位於海外或亞太其他地區的被購資產佔約一成。出售資產的分布相若，同樣以位於內地的被售資產最多。湯飈表示，近兩年出現更多內資與上市公司達成交易，買入上市公司持有的內地資產。

行業方面，去年以地產建築業、消費行業作為最大資產買家，分別佔全部收購交易的34%及31%。兩類行業亦在出售資產上排名最前，地產及消費分別佔全部出售交易的24%及25%。IT行業則在去年首次出現在出售類交易的排名前列行業中，佔全部出售交易的7%。

此外，買家主要尋求收購目標公司控制權的情況延續。去年有近九成公司收購目標公司的50%股權或以上，僅有2%公司收購目標股權低於20%。支付方式方面，依然以現金為主流，去年有近七成收購交易全數以現金支付，12%全數以股權支付，5%則為現金及股權混合。出售交易則有92%為全數以現金支付。

記者：馬迪帆

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