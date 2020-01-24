憂慮疫情再爆發加上美國或就港區國安法，將限制美國資本經香港流動，恒指今早低開後最多挫585點，或2.39%，見5月22日後最大跌幅。不過，恒指午後跌幅收窄，最終收市僅跌178點或0.73%，連跌3日亦只累跌755點，遠低於昨日道指1861點的跌幅。

恒指收報24301點，成交金額1154億元，較上日減少18.95%，是6月2日1140.29億元成交後最少；國指跌112點或1.13%，報9832點。

主板沽空金額較上日減少61.69%，至77.89億元，佔大市成交金額6.75%，是6月11日後最多，當日比率為14.28%。

北水南向合計淨流入30.15億元，較上日增加110.82%，連續第11日流入，累計流入212.12億元。

隨著大市跌幅收窄，藍籌由今早全下跌，轉為收市時37隻下跌，受油價重挫拖累，中海油（0883）跌4.64%，收報8.83元，是跌幅最大的藍籌。中石油（0857）跌2.92%，收報2.66元；中石化（0386）跌2.85%，收報3.41元。

受低息持續以及美國或限制資金流經香港，匯控（0005）跌1.45%，收報37.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低33點。恒生（0011）亦跌1.67%，收報129.5元；中銀香港（2388）跌1.03%，收報24.1元。

逆市上升藍籌13隻，九龍倉置業（1997）升2.68%，收報34.45元，是升幅最大的藍籌，港交所（0388）升0.61%，收報296.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點。

威高股份（1066）公布，建議分拆子公司威高骨科於上海科創板上市。收報16.68元，升4.25%。

周大福（1929）全年少賺逾36%，派末期息0.12元，料香港下半財年同店銷售跌幅可大幅收窄。收報7.04元，升5.8%。

康寧傑瑞生物製藥（9966）公布，控股股東配售1450萬股現有股份佔股本1.55%，作價為每股16.5元，較昨日收市折讓4.06%，完成後持股量由35.2%降至33.6%。收報18.04元，升4.88%。

恒指過去5個交易日累跌1.89%或469點，表現最佳的是新世界（0017），累升3.7%，其次為九龍倉置業（1997）及吉利（0175），分別升3.61%及2.38%。而表現最差的是匯控（0005），累跌7.9%，其次為申洲國際（2313）及聯通（0762），分別跌6.37%及6.28%。

國指過去5個交易日累跌2.32%或233點，表現最佳的是吉利，累升2.38%，其次為騰訊（0700）及中人壽（2628），分別升1.57%及1.27%。而表現最差的是安踏（2020），累跌8.1%，其次為郵儲行（1658）及申洲，分別跌6.67%及6.37%。

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