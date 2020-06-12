金管局今日於官方Facebook發帖，再就走資、聯繫匯率等一連串問題派定心丸，其中首次披露，與人行的美元互換安排為「單向」性質，則只有人行為香港提供美元，而不存在香港把美元資產輸入內地。

美元互換安排是財政司司長陳茂波早在去年12月出席電台節目時首次透露，額度達到1000億美元，高於4000億元人民幣與港元互換安排；上周一（1日）他於立法會亦再次提及，表示是香港4400億美元外匯儲備之外，對聯繫匯率的另一重屏障。

本報上星期就美元互換安排是否單向，向金管局作查詢，雖然金管局間接透過Facebook出帖回應，但有關決定1000億美元額度的準則、去年與人行制定補充安排的確實時間，以及補充安排的時效等其他查詢，金管局至今未有回覆。

除了披露單向的美元互換安排。就近期港匯偏強，金管局於帖子以自問自答形式解釋，主要是新股集資、企業派息與半年結等因素，增加市場對港元需求。就市傳有海外基金打算狙擊港元，金管局指，香港的港元貨幣基礎過去廿多年來已大數倍，炒家很難以1998年亞洲金融風暴時的雙邊操控策略，沽空港元推高利率。金管局又指，留意到某對沖基金多次「出口術」賭聯匯脫鈎，直言他們每隔一些時候就會「出嚟吸眼球」，但只要看基金規模及往績「就知咩事」。

金管局又稱，今年首4個月香港存款升0.8%，初步數據顯示5月存款數字亦保持平穩。且由今年4月至今，港元強方兌換保證觸發10多次，流入超過480億港元等值資金，完全看不出有走資跡象。而新加坡金管局也澄清，其最近增加的外幣存款來自環球各地，因此不要對號入座。

金管局也再次強調，香港並無外匯管制，資金自由流動，自由兌換，金管局亦「有能力，有資源，有信心」守住聯匯制度。

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