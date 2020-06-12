【有片：選股王】踏入雨季水泥價格受壓 海螺現價有炒上落的值博率
文章日期：2020年6月12日 12:21
恒指跌317點，收報24162點，成交金額656億元。市場擔憂爆發第二波疫情，加上美股異常超買，道指大跌逾1800點，但港股低開失守24000點後回穩。始終第二波疫情也局限在美國，跟中國以至亞洲關係不大，騰訊（0700）、阿里（9988）全都不受影響，也成了今天撐市的主力，美團（3690）更加破頂。微盟（2013）、有贊（8083）兩隻SaaS概念股也逆市上升，遊戲股心動（2400）更升5.7%。
美國財長努姆欽考慮會以資本管制方式制裁香港，本地銀行股跌幅較大，匯控（0005）、恒生（0011）、中銀（2388）跌幅介乎2%至2.8%。但本地地產股先跌後靠穩，近期新盤銷情不俗對股價起支持作用。但印象中美國是第一次明確提出以資本管制方式來回應港版國安法，很可能已有初步的構思，並視乎國安法細節、如何執行來作回應。這對於未來數月的港股是一個重大風險。
據數字水泥網，6月11日起，長三角地區沿江水泥熟料價格開啟一輪普降，幅度30元/噸，裝船價格回落到340元/噸。同時，浙江杭州、嘉興和湖州地區水泥價格回落30元/噸；溫州、台州等沿海地區大幅回落60元/噸。水泥股普遍偏軟，中建材（3323）跌逾2%、亞洲水泥（0743）跌超3%。
但要留意，每年6月中開始全國進入雨季，工地施工困難，因此也是水泥的淡季。即使廠商都會在生產上作調節，往往在這個時段進行維修，但每年6月中到8月下旬價格還是會下降，整體降幅介乎3%至5%，然後就進入旺季，價格持續上升直至年底，過去兩年升幅均達10%至15%。近期價格回落，但未有偏離季節性走勢，而水泥股受壓，海螺（0914）率先由60元水平回落，今早輕微失守通道底部後回升，現價有炒上落的值博率。可候低於53元水平吸納，博回升至56元至57元。
張兆聰