市場憂慮疫情第二波，以及美國正就港區國安法研究對策，包括或限制美國資本經香港流動，恒指今早低開559點，最多挫585點，低見23895點，是2020年6月2日23766點後最低。

不過，美股期貨在港股臨近半日收市前升幅擴大至逾1%，道期升1.3%，標期、納期分別升1.1%及1%，恒指跌幅收窄至最低跌208點，半日跌317點或1.3%，報24162點，成交金額656億元；國指跌141點或1.43%，報9802點。

恒指暫時連跌3日，累跌894點，失守10天線(24471.74點)，並曾跌穿20天線(24019.15點) 及50天線(24012.8點)。

北水南向合計淨流入21.39億元，較上日全日增加49.59%，連續第11日流入，累計流入203.36億元。

5隻藍籌上升，銀娛（0027）升1.31%，收報54.2元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點。其他濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報16.78元，升1.94%；美高梅中國（2282）收報10.38元，升1.37%；澳博控股（0880）收報9.24元，升1.43%；永利澳門（1128）收報14.8元，跌0.67%；金沙中國（1928）收報32.4元，跌1.22%。

45隻藍籌向下，中海油（0883）跌5.4%，收報8.76元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌2.38%，收報36.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低55點。

疫情憂慮，航空股下跌，國航（0753）收報5.04元，跌2.14%；南航（1055）收報3.71元，跌2.37%；東航（0670）收報2.89元，跌3.02%；國泰（0293）收報8.29元，跌1.54%。

油價急挫紐約期油昨曾跌最多10.58%，紐約期油收報35.61元，跌2.01%；布蘭特期油收報37.91元，跌1.66%；中海油跌5.4%；中石油（0857）跌3.28%，收報2.65元；中石化（0386）跌3.13%，收報3.4元。

康寧傑瑞生物製藥（9966）公布，控股股東配售1450萬股現有股份佔股本1.55%，作價為每股16.5元，較昨日收市折讓4.06%，完成後持股量由35.2%降至33.6%。收報17.78元，升3.37%。

威高股份（1066）公布，建議分拆子公司威高骨科於上海科創板上市。半日收報16.42元，升2.6%。

周大福（1929）全年少賺逾36%，派末期息0.12元，料香港下半財年同店銷售跌幅可大幅收窄。半日收報6.87元，升3.3%。

中國人壽（2628）公佈，由1月1日至5月31日期間的未經審核數據顯示，累計原保險保費收入約為3698億元人民幣，比去年同期增長14.98%。半日收報15.92元，跌2.2%。

金源米業（0677）發盈警，預期集團截至今年3月底止年度業績將錄得淨虧損，原因是由於損益賬按公平值處理之金融資產的公平值變動導致未變現淨虧損約5000萬元。半日收報0.55元，跌3.5%。

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