國泰航空（0293）公布，載客量為去年同月載客量不足1%，平均每日載客量僅約600 人。基於今年首五個月客運量及收入乘客千米數均大幅下跌，繼續預期2020年上半年將錄得顯著虧損，並會調整6月及7月客運航班規劃，客運航班運力分別約為 3.5%及 9.4%，並預計未來數月仍會大幅削減航班。

國泰指，五月份因應需求疲弱而大幅削減97%運力，期內國泰與國泰港龍五月份合共載客1.8473萬人次，按年跌99.4%，收入乘客千米數按年減少99.1%。

乘客運載率下跌53.3個百分點至 29.6%，以可用座位千米數計算的運力則下跌 97.5%。在2020 年首五個月，載運乘客人次按年跌71.2%，運力下跌59.5%, 而收入乘客千米數則下跌 67%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波指，月內的需求仍然疲弱，載客量為去年同月載客量不足1%，平均每日載客量僅約600 人。運載率雖較四月份的 21.7%有所改善，但仍處於 29.6%的低水平。

兩航空公司在五月運載的貨物及郵件合共9.871萬公噸，按年跌41.3%。5月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少29.1%。運載率上升9.1個百分點至73%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌 37.9%。在2020 年首五個月，載運貨物量較去年同期下跌29.7%，運力下跌27.9%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌22.3%。

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