疫情第二波憂慮，加上美國財長梅努欽稱或考慮限制美國資本經香港流動，以回應港區國安法，恒指今早低開559點或2.29%，報23920點，是5月22日後最大跌幅，成交金額31億元；國指今早低開188點或1.91%，報9755點。

藍籌全跌，中電（0002）跌0.71%，報77.1元，是跌幅最小的藍籌，金沙中國（1928）跌4.88%，報31.2元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌3.57%，報36.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低83點。

憂慮疫情第二波，受疫情影響的賭股、航空股向下。濠賭股新濠國際發展（0200）開市報15.82元，跌3.89%；美高梅中國（2282）開市報9.98元，跌2.54%；澳博控股（0880）開市報8.9元，跌2.31%；永利澳門（1128）開市報14.3元，跌4.03%；銀河娛樂（0027）開市報52.6元，跌1.68%；金沙中國（1928）開市報31.2元，跌4.88%。

航空股下跌，國航（0753）開市報4.94元，跌4.08%；南航（1055）開市報3.65元，跌3.95%；東航（0670）開市報2.86元，跌4.03%；國泰（0293）開市報8.1元，跌3.8%。

康寧傑瑞生物製藥（9966）公布，控股股東配售1450萬股現有股份佔股本1.55%，作價為每股16.5元，較昨日收市折讓4.06%，完成後持股量由35.2%降至33.6%。開市報16.66元，跌3.13%。

油價急挫紐約期油昨曾跌最多10.58%，紐約期油現報34.93元，跌3.88%；布蘭特期油現報37.39元，跌3.01%；石油股方面，中石化（0386）跌3.13%，報3.4元；中石油（0857）跌2.92%，報2.66元；中海油（0883）跌3.56%，報8.93元。

美高梅中國（2282）公布，發行5億美元於2025年到期的優先票據，年利率5.25厘。開市報9.98元，跌2.5%。

威高股份（1066）公布，建議分拆子公司威高骨科於上海科創板上市。開市報15.96元，跌0.25%。

周大福（1929）全年少賺逾36%，派末期息0.12元，料香港下半財年同店銷售跌幅可大幅收窄。開市報6.55元，跌1.5%。

中國人壽（2628）公佈，由1月1日至5月31日期間的未經審核數據顯示，累計原保險保費收入約為3698億元人民幣，比去年同期增長14.98%。開市報15.76元，跌3.1%。

金源米業（0677）發盈警，預期集團截至今年3月底止年度業績將錄得淨虧損，原因是由於損益賬按公平值處理之金融資產的公平值變動導致未變現淨虧損約5000萬元。開市報0.57元，無升跌。

其他報道：

港股ADR跌500點 油價曾挫10% 康寧傑瑞大股東折讓4%減持

憂慮疫情第二波 道指曾跌1907點 近3個月最大跌幅 收市跌1861點