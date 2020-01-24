港股昨日午後已因憂慮美國爆發第二波疫情而下跌，美股隔晚急跌，恒指期貨夜市跌502，報23864點，低水616點；港股ADR亦跌500點或2.09%，報23979點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.1%，折合報433.11元；匯控（0005）跌3.67%，折合報36.46元；建行（0939）跌2.19%，折合報6.14元。

截至今早4時數據，美國新冠病例增長1.1%，追平過去七天平均水平。美股期貨目前向上，三大指數升0.57%至0.76%，其中，道期升0.76%。亞股向下，日股跌2.62%，韓股跌3.5%，澳洲股市跌2.8%。

截至今早4時約翰·霍普金斯大學和彭博新聞的數據，美國新冠確診病例增加22,317例，至201萬，1.1%的升幅與過去一周日平均水平一致。死亡病例增加0.9%至113,407例。

其中，佛羅里達州新冠病例增加2.5%至69,069宗，升幅高於過去七天平均2%的水平。死亡病例增加1.7%至2,848宗；紐約州病例增加736至380,892宗，升幅0.2%；加州病例增加2.3%至139,281宗，過去七天平均增幅為2.1%。死亡病例增加2.2%至4,881宗。

今日焦點股份可留意：

憂慮疫情第二波，留意受疫情影響的賭股、航空股等。

疫情亦影響油價，紐約期油昨曾跌最多10.58%，是2020年4月28日後最大跌幅，當日跌幅為21.21%，現時跌幅亦擴大至逾5%；布蘭特期油昨亦曾跌最多9.37%，是2020年4月27日後最大跌幅，當日跌幅為10.87%。留意油股。

康寧傑瑞生物製藥（9966）公布，控股股東配售1450萬股現有股份佔股本1.55%，作價為每股16.5元，較昨日收市折讓4.06%，完成後持股量由35.2%降至33.6%。

美高梅中國（2282）公布，發行5億美元於2025年到期的優先票據，年利率5.25厘。

海天能源（1659）公布，信永中和辭任公司核數師。

威高股份（1066）公布，建議分拆子公司威高骨科於上海科創板上市。

周大福（1929）全年少賺逾36%，派末期息0.12元，料香港下半財年同店銷售跌幅可大幅收窄。

中國人壽（2628）公佈，由1月1日至5月31日期間的未經審核數據顯示，累計原保險保費收入約為3698億元人民幣，比去年同期增長14.98%。

金源米業（0677）發盈警，預期集團截至今年3月底止年度業績將錄得淨虧損，原因是由於損益賬按公平值處理之金融資產的公平值變動導致未變現淨虧損約5000萬元。

其他報道：

港股ADR跌500點 油價曾挫10% 康寧傑瑞大股東折讓4%減持

憂慮疫情第二波 道指曾跌1907點 近3個月最大跌幅 收市跌1861點