恒指昨跌569點，收報24,480點，成交金額1424億元。聯儲局維持利率不變，美股即時反應向好，之後反覆，最終納指升道指跌，基本上傳統股份都下跌。從議息聲明、點陣圖再到購買資產計劃，很難說當局有任何舉動是鷹派或令市場不滿意，最終全球股市下跌，更大可能是獲利回吐，若如此，跌幅會較有限。當局對於經濟看法較為悲觀，再加上美國出現第二波疫情的風險增加，暫時舊經濟股會有較大沽壓，也不容易反彈。

根據點陣圖，全部17名聯儲局官員均預計利率會維持不變至少到2021年，當中有15名預計當前利率會維持至2022年，餘下2名則預計2022年會加息。但現在說兩年後的事意義不大。當局預期2020年GDP變幅為-6.5%，2021和2022年GDP預期至5.0%和3.5%，長期GDP預期至由1.9％下調至1.8%。預期今年底失業率為9.3％，2021及2022年則為6.5%及5.5%。以失業率來判斷復蘇力度，當局的基本假設是NIKE的剔號，復蘇會持續但力度溫和。

聯儲局無任何不利市場舉措

在這基本情境下，主席鮑威爾直言甚至沒有想過加息的問題。當局也在議息聲明中表示，為了支持信貸資金流向居民和企業，未來幾個月將「至少以目前的速度」繼續購入美國國債、機構住宅及商業抵押貸款支持證券，以維持市場的平穩運行。根據紐約聯儲的聲明，購債步伐為每月購買約800億美元的美國國債，以及約400億美元的抵押貸款支持證券（MBS），過去兩周則當局資產規模增加約600億美元至700億美元。紐約聯儲局前局長杜德利預計，當局停止購買資產時，所持資產規模將會達到10萬億美元，較現時約7萬億美元進一步上升。

從經濟前景和聯儲局措施看，當前與2009年至2016年QE年代很相近，不同是納指已創出歷史新高，市况非常不合理。但經濟和股市從來都不是同步，而自從進入QE年代資金氾濫，強勢股估值天文數字也不是新鮮事，分別只是今次流動性在短期內激增，令估值較以往更不合理，卻合邏輯。由於股市累積升幅巨大，無論聯儲局說什麼都好，也可以被解讀為獲利離場的借口，但在各大央行每天不斷向市場注入更多資金下，筆者相信跌幅相對有限，50天線約24,000點應會有初步支持。只是近期連千年落後股都炒起，市場整固時間則會較為長，未必能1、2天就跌完再上。

互聯網醫股逆市上升

另一個加速市場風格轉變的是疫情第二波風險上升。一方面美國每日新增確診數仍達5位數，在疫情尚未受到很好控制就解封；美國非裔黑人弗洛伊德遭白人警察以膝壓頸致死後，引發大規模示威騷亂造成人群大量聚集，由事件開始至今約兩星期，亦即潛伏期結束，有多達21個州份出現確診數字大幅反彈，得州一天新增2504宗，為紀錄新高。第二波疫情影響深遠，短線對美股而言肯定是利淡，就算是納指也會受壓，事關升勢太誇張，投資者都坐擁大量利潤，定必有很強獲利意欲。但第二波到來也會有利於遙距工作、互聯網醫療、線上學習、醫療醫藥股等。事實上，雖第二波疫情發生在美國，但昨日本港兩隻互醫股阿里健康（0241）和平安好醫生（1833）均逆市升，新東方在線（1797）跌幅也小於大市。

[張兆聰 還看今朝]