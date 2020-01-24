愈來愈多跡象表明美國某些州可能陷入第二波疫情，加上美國首次申請失業救濟人數仍然居高不下，美股三大指數急挫，道指低開707點後，最多曾跌1907點或7.07%，是2020年3月18日後最大跌幅，當日跌幅為10.92%。低見25082點，是5月29日25031點後最低，道指連跌3日，累跌2444點。

標普500指數曾跌最多5.98%，是2020年3月18日後最大跌幅，當日跌幅為9.83%。低位2999點，是2020年5月29日2998點後最低。連跌3日，累跌230點。

納斯達克綜合指數曾跌最多5.28%，是2020年3月18日後最大跌幅，當日跌幅為8.84%。

道瓊斯工業平均指數收跌1861點，跌幅6.9%，報25128點。標普500指數收跌188點，跌幅5.9%，報3002點。納斯達克綜合指數收跌527點，或5.27%，報9492點。

波音跌16.4%，報170美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低229點，而Walmart跌0.88%，報120.09元，是拖低道指點數最少的成份股，拖低7點。

科技股方面，蘋果收市報335.9元，跌4.8%，谷歌母公司Alphabet收市報1401.9元，跌4.28%，亞馬遜收市報2557.96元，跌3.38%，Facebook收市報224.43元，跌5.19%。

歐洲STOXX 600指數收跌4.1%，報353點。德國DAX指數收跌4.47%，報11970點；法國CAC 40指數跌4.71%，報4815點；英國富時100指數收跌3.99%，報6076點。