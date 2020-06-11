因陷入財困而向港府尋求援助的國泰航空（0293），從此「因航」又多了一個新定義。重組消息一出，市場陰謀論四起，手握約29.9%國泰股權的國航（0763），多年來一直被指想吞併國泰，因此港府宣布入股後，將港府與國航歸類為同一陣營是可預期的聯想，更指整個方案是為國泰「染紅」鋪路。然而，在環球航空業受疫情嚴重衝擊下，相比起生與死，染紅與否或許已屬次要。暫且放低陰謀論，筆者寧願相信這是國泰管理層為免結業而被逼行的一步棋。

去年反修例運動，國泰因內地民航局的打壓而「跪底」，對涉及暴動的機師未審先判，不少黃絲揚言杯葛，筆者當時在本欄寫過《再窮也要撐國泰》，指這或許是太古棄車保帥，為免犧牲大股東地位而被逼作出的妥協。事隔未夠一年，航空業因疫情幾近癱瘓，曾揚言今年首4個月已虧損45億的國泰，眼見業務難以在短期內復蘇，單靠員工減薪、放無薪假等去節流，似乎連保命也「危危乎」；節流效力不足，自然得去尋找開源之法，如何「撲水」，相信是國泰管理層過去幾個月最頭痛的問題。

向銀行借貸融資，應該是任何企業遇上周轉問題的首選，但若果國泰的資金缺口是達到300億以上，而國泰的市值在公布重組前已跌至不足350億；要融資50億難度應該不大，銀團息率更可能在3厘以下，但若果融資額要達到市值的八九成，應該很難獲得如此規模的貸款吧，而且別忘記國泰曾受中央打壓，有沒有銀行肯蹚這渾水？除非是同屬英資的匯控（0005）吧，但匯控最近才因港版國安法而「跪底」，自身難保，而且月前才為了保留實力而叫停派息。要在如此市況批出明顯違背風險系數的貸款，難！借貸的路行不通，賣資產套現是第二條路，而國泰最值錢的就是飛機。國泰3月時賣了6架777飛機再租回，套現7億幾美金，即一架飛機才賣到9億港紙。此時此刻，賣飛機肯定是賤賣，又要賣多少架飛機，才籌到300億？

尋求第三方注資，是國泰的第三條路。如果我們堅信國航對國泰興趣依然濃厚，國航是最好的金主，但卻肯定會要求太古棄股，最起碼也要求放棄早年確立的股東協議，就算太古不肯多賣，也容許國航到市場買、又或向卡塔爾航空買，解除現時「不能增持、不能話事、不能買同業」的尷尬局面。若果我們相信英資股東對國泰，仍具繼續經營下去的熱誠，這應該是太古不想見到的局面。卡塔爾航空是國泰可「撲水」的第二個對象，但正路推算也是要求太古售股，但股東協議限制了國航持股，亦限制了太古售股，要賣也要先賣給國航。沒有甚麼路可走的國泰，或許是受其他國家的航空公司向政府求助所啟發，承認是他們主動向港府求助，才促成史上首次由政府入股私人企業的舉措。

國泰整個重組方案，由政府入股、借貸及供股三部分組成，當中政府購入優先股及認購權證所佔的部分最大。是否「魔鬼在細節」，現階段看暫時不是。筆者最關心的，是優先股的股息，首3年3厘，已經高於一般銀團貸款的息率很多，但正如上文所說，銀團難以對國泰作出如此巨額規模的融資，所以國泰也只能「硬食」。然而第4年5厘、第5年7厘、第6年起9厘，這不單是極高息，而對國泰來說簡直是「玩命」 ----- 這就像一場5年的賭博，萬一國泰賭輸了，就只能落得售股、甚至清盤的下場。

國泰向政府發行的優先股是有退場機制的，只要有錢，國泰隨時可向政府贖回全部或部分優先股。問港府借錢，總好過問國航借；由港府委任兩個觀察員，也好過由國航直接派黨員入局。然而，即使未有疫情，國泰近幾年的業績已是時好時壞，對沖燃油經常錄得巨額虧損，究竟國泰能否在5年內回籠195億向政府贖回優先股，實屬未知之數。一日未贖回，一日也要支付股息，首3年股息每年5.85億，尚算可接受水水平，第4年升至9.75億，第5年升至13億有多，已經不是小數目；踏入9厘息的年代，每年股息高達17.5億！已經多過去年仍未有疫情時的全年盈利。

航空業權威機構IATA預期，航空業最少要到2023年，才有望回到疫情前水平；波音CEO更指航空業前景可能比市場預期更悲觀。就當IATA的2023年預測準確，就當國泰兩三年內可重獲盈利；要是3年至5年的中低息期內籌措到可贖回優先股的資金，談何容易？當然國泰可以分批贖回優先股，以減低股息負擔，但有股息拖住後腿，又會影響到贖回的進度。一旦踏入9厘高息期，能贖回的機會就更渺茫，百上加斤的苦況，有如利用低成數首期「呼吸Plan」上車的業主，當低息期一過，周轉將會成為大難題。概括點說，整個優先股方案，國泰管理層押注航空業、以及公司有望在5年內扭轉頹勢，若5年不能翻身，屆時國泰只能尋求其他「贖身」方法，當中或包括但不限於售股。

不過，當大部分評論認為整個重組國泰方案，最終目的或只是令國泰「染紅」，筆者卻質疑這是否太一廂情願。記得去年國泰被內地民航局抓住航權要害時，國泰幾乎沒有任何反抗就即時屈服，大股東太古的主席更遠赴北京「講數」，而負責接見他的，只是一個民航局副局長，連局長也不是。中央對老牌英資企業的矮化，正正顯示出根本不需控股，國泰已經會貼貼服服，就算心有不甘，又可又甚麼作為？又何需再花錢、花心思去脅逼英資放棄控股？

論老謀深算，英資與中資可說是半斤八兩。股東協議雖然限制了國泰被狙擊的機會，但同時限制了國泰尋求股本融資的可能性。就當筆者幼稚一次，撇開中資想吞併、港府助攻等的陰謀論，單純地相信政府是真心想拯救作為本地航空龍頭的國泰，起碼旗下3萬員工的飯碗，就算最終保不住，也能苟延殘喘多幾個月，反正國泰最終的走向，5年豪賭後自有分曉。

羅仕揚

其他觀點