周大福料香港下半財年同店銷售跌幅可大幅收窄
文章日期：2020年6月11日 18:43
周大福（1929）全年少賺逾36%，其中港澳及其他市場營業額大跌34%。集團執行董事鄭炳熙指出，港澳市場現時比較有挑戰，需要較長時間復蘇，不過上財年第2季同店銷售已跌四成，由於基數較低，相信今年下半年同店銷售跌幅可明顯收窄，甚至有增長，以全年計營業額及同店銷售就跌25至30%。
鄭炳熙又指，中國內地市場有明顯復蘇及回穩，預計全年零售值可增長20至30%，同店銷售的基數下跌，亦有望回升至2019財年水平，即15至20%增長。因此，集團全年收入將有高單位數至低雙位數升幅。
集團執行董事孫志強指出，香港4至5月同店銷售與2至3月表現相若，當中5月跌幅有輕微改善，相信短期內遊客未能來港，復蘇時間會較漫長。
受新冠肺炎影響，周大福執行董事於2至4月減薪三成，董事總經理黃紹基強調，集團暫時沒有裁員計劃，亦參加了政府的「保就業」計劃，保障員工生計，未來6個月執行董事及中高層將會放2至5日不等的無薪假，以控制成本。鄭炳熙補充，集團亦有申請首輪零售業的300萬元資助，由於經營環境極具挑戰，相信資助有助舒緩經營壓力。
鄭炳熙又指，上財年香港共有20間分店續租，平均租金減幅約14%，另獲合計逾3000萬元的租金減免。展望今年情況，將有超過40間分店租約期滿，料可獲25至40%減幅，部分減幅甚至達70%，加上預計關閉10至15間分店，兩個措施可令租金開支降25至30%，但由於不能完全入帳，因此估計今年可節省10至15%租金開支。
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