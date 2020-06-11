港交所於京東上市當日推期貨、期權 同日納可沽空名單
文章日期：2020年6月11日 18:32
港交所（0388）公布，京東（9618）下周四（6月18日）上市當日將會同步推出期貨及期權，有關衍生權證將在同日掛牌。此外，京東上市當日將列入認購可沽空指定證券名單。
根據公告，京東期貨及期權方面，期貨合約乘數為500股，屆時將有6月、7月、8月、9月及12月的期貨合約可買賣。期權合約規模為500股，合約月份則除上述月份外，亦提供明年3月及6月到期的合約。
法興證券上市產品銷售部副總裁蔡秀虹表示，該行將推出七隻出京東認購證，行使價由226.18元至310.18元，到期日今年12月17日。摩根大通會出8隻窩輪，瑞信發行7隻，價內到三百蚊以上行使價都有，而瑞通則會發行2隻。
今日另一中概股網易（9999）首日掛牌，同樣已可交易期貨、期權及輪證，有少數炒家入市。根據港交所數據，網易首日交投最活躍認購期權看升140元，6月到期，全日共成交301張。首日交投最活躍認沽期權看跌127.5元，6月到期，全日共成交209張。
網易輪證方面，暫時僅有認購證，今日則以國泰君安發行的網易國君一三購A（13701）交投最為活躍，全日成交1.64億元，行使價166.88元，2021年3月5日到期，實際槓桿4.06倍。網易今日收報130元，升5.7%。
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