「賭王」何鴻燊驟然離世，但是與他相關的事跡，仍然引人入勝。前立法會議員詹培忠接受《濠博新聞》訪問時不諱言，在他接手經營澳門回力球場的港澳國際（中國農產品（0149）前身）時，回力球場經營困難，結果他找上「賭王」接手，結果在90年代「賭王」將回力球場改建，變身成回力娛樂場，晉身成當年全澳三大賭場之一，與葡京及新世紀娛樂場（即後來的希臘神話娛樂場），鼎足而立。

詹培忠不諱言，過去40年與「賭王」有來有往，並認為何鴻燊對澳門來說是一個代表人物，有功勞及貢獻。他憶述在上世紀80年代入股前身為香港五大發展商之一的嘉年，將其變身為港澳國際時，回力球場負債高達7000萬元，幾乎破產，最後要找上「賭王」接手。何鴻燊當時結果以1100萬元收購回力球場70%股權，再於90年代改建成當時全澳三大賭場之一的因力娛樂場。他更指，當年發展賭業，「賭王」起初都無錢，但是能夠成功，足證他有他的辦法。

自賭權開放後，詹培忠說，已經不是一個人話事的時代，並認為澳博（0880）對比其他5家博企保守，只以賭博為主的時代已經過去。但是他指出，「澳博仍是何家的天下，他們亦滿足於現狀」。至於日後如何演變，他稱：「呢個世界係一雞死一雞鳴嘅」，若何家第二代開始對他們的家族生意厭倦，或會賣出股份，屆時如有新力軍入場的話，情況就會不一樣。

詹培忠在訪問中又形容：「澳門其實是個另類福地」。澳門賭場自從引進百家樂之後，起初的賭客以泰國華僑為主，香港次之，之後更有台灣及東南亞的賭客，後來內地開放自由行後，內地旅客逐漸成為主力，這些演變都是無法估計的。他認為，澳門政府從中的領導及前瞻性也擔當重要的角色，利用博彩作為機遇，拓展其他業務，令博彩業成為澳門發展的基石。