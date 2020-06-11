今年6月初最早有內地自媒體引述消息，稱美團（3690）有意收購網約車企業滴滴出行，惟兩方均未對消息作出回應。今日有自媒體再引述滴滴員工，稱滴滴正與美團進行後期談判，部分事宜包括合併後滴滴期權價值、滴滴高層去留，以及兩間企業業務重疊部分如何處置。有據稱為滴滴員工的消息則貼出聊天記錄，表示滴滴現有高層或面臨洗牌。

自去年年底起，美團及滴滴會否合併已成為市場議論焦點。兩者在網約車方面競爭激烈，早年更大打「價格戰」。在共享單車方面，美團前年收購摩拜單車，滴滴則有青桔單車，同樣形成直接競爭。今年5月，滴滴出行總裁柳青接受外媒CNBC訪問時指，滴滴核心業務已開始盈利，她當時亦指公司並無計劃進一步集資。

此外，滴滴今年逆市擴張，與美團的競爭愈發激烈。內媒《第一財經》於3月報道，滴滴低調推出「跑腿」業務，即為消費者代買蔬果糧油等日用品，變相與美團爭奪外賣服務市場。其後，滴滴又推出同城取件、送件服務，有意擴大「本地生活」類型業務，矛頭直指美團。

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