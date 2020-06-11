積金局總經理（研究及統計）李子成指出，指去年第四季以「永久離開香港」為理由而提取強積金的成員資產錄得14.35億元，按年增加4.53億元或46%，按季則增加約1億元。鄭補充，當局沒有深究成員離港原因，但指以往有部分成員或移民至內地。

積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜表示，截至今年5月底止，強積金總資產值已增至9,275億元，即按月增1.9%，但由於疫情未受控，且其對於經濟的影響尚未完全浮現，預期今年下半年市況將持續波動，而目前強積金基金有約6成資產投資在股市，料其投資表現亦會受影響，但他指強積金在過去19年間，有13年均錄得正回報，强調強積金屬於長線投資，認為投資者不需特別關注短期的市况波幅。

該報告指出，截至今年4月底，強積金總資產值已回升至9,100億元，按年增加422億元或4.9%，同期年率化回報錄3.2%，按年增加0.6個百分點，同期通脹1.9%。以強積金基金的6個類別劃分，4月各類基金年率化回報均錄正，他指出，雖然股票基金及混合資產基金風險水平較高，過去一年受環球經濟影響錄得負回報，不過表現仍較優勝，年率化回報分別增至4.3%及3.8%。

至於預設投資策略（DIS），從去年5月至今年4月底，核心累積基金年率化回報錄得零，而65歲後基金則錄得6.1%，兩者表現均勝於其他混合資產基金，同時當局已就DIS基金管理費水平進行檢討工作，進一步下調至0.75%以下水平。

他指出，截至今年3月底，已開設的強積金可扣稅自願性供款（TVC）帳戶已增至3.87萬個，當中僅有3.58萬個帳戶有進行供款，總供款額達17.06億元，平均供款額為4.8萬元。同期，市面上共有21個提供TVC的強積金計劃，佔整體強積金計劃75%；當中共有337個提供TVC的強積金基金，佔所有強積金基金81%。

記者：溫藹紅

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