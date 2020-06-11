美國聯邦儲備局在議息會議後宣布維持利率不變。中原按揭董事總經理王美鳳指，在銀行流動性顯著增加下，銀行同業拆息將於短期因素影響過後逐步回落至較貼近美息水平，現時1個月美元拆息約近0.2厘水平，港元拆息跌勢下，料市場主流之H按息將降至介乎1.6厘至1.9厘水平；較年初H按息2.5厘等同減息可高達0.9厘，利息開支減少可達36%。

王美鳳指，美國為應對新冠肺炎疫情在今年累計減息達1.5厘，過往美國聯邦基金利率於2008年12月底至2015年12月中前同樣維持現水平即0%至0.25%，期內1個月港元拆息跌至介乎0.07%至0.36%水平，原則上港息應貼近美息，但去年第四季至今港元拆息持續高於美息，但現時銀行體系結餘顯著回升，料港元拆息可逐步回落至較趨近美息。

她又指，銀行因環球疫情及經濟環境仍帶來市場潛在風險、拆息下跌但存款競爭下資金成本未有同步回落導致淨息差受壓等。即使銀行上調H按息及削減按揭回贈，但實際加幅只有0.05厘至0.1厘，並不足以抵銷銀行加息幅度，調整後之H按息仍低於年初水平，令H按享有減息幅度，故銀行最近之樓按調整對樓市未致影響。