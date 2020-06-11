周大福（1929）公布，截至今年3月底止全年純利按年跌36.6%至29.01億元， 由於第四財季出現新冠肺炎，國際金價飆升壓抑黃金產品的零售需求，以及香港表現疲弱，營業額按年減少14.9%至567.51億元，主要經營溢利急跌18.4%，至56.87億元。集團每股盈利0.29元，派末期股息0.12元，按年減少四成，全年合計派0.24元股息。

集團內地營業額全年下跌3.9%，上半年仍錄得12.2%增長，但因為疫情令下半年跌15.9%，以全年計，內地對集團營業額貢獻佔比升至71.8%。而港澳及其他市場全年營業額跌34%，其中下半年更急跌46.8%。

集團內地及港澳同店銷售分別下跌15.1%及38.7%，截至今年3月底，零售網絡擴展至3,850個零售點，淨增加716個零售點。

集團預計，港澳市場在可預見未來仍充滿挑戰，將會繼續選擇性開設及整合零售點，尤其是旅遊區。雖然內地宏觀經濟存在不明朗因素，內地顧客的消費能力仍展現出較強的抗逆力。

另外，集團公布4月1日至5月31日的經營數據，零售值按年減少22.6%，中國市場下跌3.2%，佔整體零售值89.4%；港澳及其他市場就大跌71.2%，佔整體零售值10.6%。期內，內地及港澳同店銷售分別下跌15.4%及80.2%。

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