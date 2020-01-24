聯儲局認為疫情對中期經濟前景構成相當大風險，加上市場憂慮美國在復工後或爆發第二波疫情，道期跌幅擴大至近2%，恒指亦在午後跌幅擴大，並以全日低位收市。

恒指收市跌569點或2.27%，報24480點，成交金額1424億元，較上日增加11.93%，是6月1日1507.53億元成交後最多；國指跌198點或1.96%，報9944點。

恒指不僅失守25000點關，同時亦受制於100天線(25063.66點)，今早最多升9點，高見25059點後便倒跌。

北水南向合計淨流入14.3億元，較上日減少32.28%， 連續第10日流入，累計流入181.96億元。

50隻藍籌全挫，中生製藥（1177）跌0.43%，收報13.86元，是跌幅最小的藍籌。

憂慮疫情第二波爆發，銀娛（0027）跌5.06%，收報53.5元，是跌幅最大的藍籌。其他濠賭股亦向下，新濠國際發展（0200）收報16.46元，跌5.4%；美高梅中國（2282）收報10.24元，跌3.21%；澳博控股（0880）收報9.11元，跌5.69%；永利澳門（1128）收報14.9元，跌4.36%；金沙中國（1928）收報32.8元，跌4.23%。

美國料維持低息至2022年，息口敏感股下跌。匯控（0005）跌4.78%，收報37.85元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低117點；恒生（0011）跌3.94%，收報131.7元；中銀香港（2388）跌2.79%，收報24.35元。

地產股方面，恒地（0012）跌3.1%，收報29.7元；新地（0016）跌2.93%，收報99.5元；新世界發展（0017）跌2.47%，收報9.1元；長實集團（1113）跌3.03%，收報46.4元；信置（0083）跌2.12%，收報9.68元。

少數股份能逆市向上，美團（3690）收報165元，升3.38%，曾高見169.5元，見上市後新高。新上市的網易（9999）以全日低位收，收報130元，較招股價123元，升5.6%。

不過騰訊控股（0700）倒跌收市，收報442.4元，跌0.85%，今早升最多2.06%，高見455.4元，是2018年3月22日458.96元後最高。

中午爆出華置（0127）劉鳴煒持股盡沽予甘比三子女，華置曾升11.7%，高見5.33元，收市升幅收窄至3.7%，報4.95元。

滔博（6110）公布，大股東百麗體育，以10.5元，配售2.76億股，較昨收市折讓9%，收報10.14元，跌12.1%。

中國太保（2601）擬於倫交所發行11.3億份GDR。收報22.05元，跌4.9%。

恒大健康（0708）全購瑞典電動車廠NEVS涉資約3.8億美元（約30億港元）。收報6.93元，升9.3%，曾高見7.32元，升15.4%。

中國生物製藥（1177）建議發行紅股，每兩股獲發一股，公司認為，是次發行紅股，讓股東在管理本身之投資組合時享有更大靈活性。收報13.86元，跌0.4%。

華潤置地（1109）公布5月份權益合約金額為139.4億元人民幣，按年持平﹔五月份的實現合約銷售額則為212.2億元人民幣，按年跌0.4%。收報32.4元，跌3.1%。

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