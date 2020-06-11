新冠疫情下，保險從業員無法進行洽談會面，早前在保監局容許下，已經實施遙距投保。據悉保監全面開放遙距銷售。多家保險公司和銀行馬不停蹄地搭建網上平台，唯多間公司正在最後測試，現時保險公司面對要在銷售過程中要客戶錄音及視像等技術問題。據悉友邦（1299）及英國保誠（2378）最多保險從業員的兩大保險公司可以率先推行。

因疫情需要，保監局早前允許遙距銷售自願醫保、合資格延期年金產品、定期壽險及醫療等產品的保費回贈保單或可續保保單等。之前花旗銀行推出了「保險虛擬會客室」，客戶與客戶經理可在網上進行視像會面，並透過熒幕即時分享，進行財務需要分析並深入了解保險產品，再以電子簽名完成投保程序。該試行都屬於保監局「保險科技沙盒」的試行項目。

匯豐保險亦己可為本港客戶推出端對端視像遙距投保會議服務。所有已登記使用匯豐個人網上銀行的零售銀行客戶，可選擇本港任何地方，透過安全平台與持牌的客戶經理或財務策劃經理進行視像會議。香港保險業聯會亦即將推出一個虛擬銷售平台，允許各大壽險會員在該平台上售賣產品。

記者：龍彩霞

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