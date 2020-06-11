花旗私人銀行今發表今年中期環球市場展望報告，該行亞洲投資策略主管彭程表示，受惠於各國大力的刺激措施，全球經濟在4月已步出衰退，並已逐步邁入復甦，同時市場在資金持續增加下將繼續追逐資產，預計全球經濟會以更高速度反彈。不過報告指出，新冠肺炎疫情對經濟的衝擊並非一般衰退，各國刺激措施的力度亦有重大差別，以致各國經濟增長表現參差，個別較依賴國際貿易及旅遊業的國家，其經濟復甦步伐或將更緩慢。

香港市場方面，他指出，該行於今年4月將港股上調至「增持」評級，目前恒生指數的水平並未完全反映香港經濟的復甦情况，雖然今年本港經濟呈現負增長，但他指出現時不少行業包括零售、銀行業等已見復甦跡象，指本港3月及4月的零售銷售分別按月反彈3%及8%，相信市場將強勁增長。被問及中概股回歸本港上市的情况，他認為，目前香港是中概股上市的唯一選擇，雖然其可以選擇新加坡市場，但估值及流動性不高，而深圳及上海市場則已有大量企業等候上市，因此他相信這將帶動資金流入，為香港帶來利好因素。

他又指，中美貿易關係仍然是影響市場的風險因素之一，不過他認為中美首階段協議交易或將會保持，中國將繼續向美國購買大量產品，預期美國總統大選前貿易協議將維持穩定。提到美國將因本港設立「港區國安法」而作出制裁，他表示，香港的國際金融中心地位較難被改變，稱現時約有1300家美國企業於港營運，而中國目前的資本賬戶仍未完全開放，因此香港仍具有非常重要的價值，坦言市場沒有必要過分憂慮。

他又指，有見於新冠肺炎疫情期間，不少科技、電信、醫療等行業表現良好，尤其是亞洲市場。據報告顯示，截至今年5月20日，與數碼相關的科技、醫療等板塊回報普遍錄單位數跌幅，而電子零售更加錄正增長，表現相對於回報大跌逾三成的能源及銀行等行業更具韌性。他指出，因此該行於今年下半年將繼續加強投資數碼科技、醫療等板塊。

其他報道：

【有片：選股王】消費股個別呈轉強 呢隻豬肉股可吼

【有片：埋身擊】滬指上方空間不足 要突破向上有難度

聯儲局稱疫情對中期經濟構成相當大風險 恒指半日跌258點

金管局：港元多次觸及強方兌換保證 反映市場對聯匯及本港有信心

【有片：金匯測市王】美匯指數持續轉弱 日圓表現最為搶眼

Zara母公司將關閉1200間分店 轉為網上銷售

港元1個月HIBOR十連跌 失守0.6厘 見逾兩年半新低

恒大健康曾飈15% 創3個月高位 全購瑞典電動車廠NEVS

IATA料航空業今年虧損840億美元

金管局連番入市 港匯回落至一周最低水平

京東IPO傳以226元定價 18日上市

天星銀行今宣布正式開業 首2萬元活期存款利率達3.6厘

恒指低開51點 網易升8.1% 滔博跌7.2% 地產銀行股跌

人行今開展800億人幣逆回購操作 三大指數僅創板指高開

百麗體育減持滔博 持股降至78.45%

港股ADR升25點 網易上市 滔博股東折讓9%售股

美國維持息口不變 資金推高科技股 納指首次破萬收市 道指跌282點

金管局紐約時段再沽15億港元

鮑威爾：沒有想過加息 提醒就業市場復蘇需時

聯儲局維持息率不變至2022年底 保持買債、證券速度