消費股個別呈轉強 呢隻豬肉股可吼

恒指低開51點後曾倒升，但很快回落，最多跌301點，低見24748點，半日收報24791點，跌258點或1.03%；國指跌0.81%。大市半日成交778億元。恒指回調若然可以守住24300點，後市料反覆上試高位。

科網股向好，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）升逾1%；美團（3690）升近半成。網易（9999）首日掛牌，高於招股價8%。醫藥、生物科技股做好，中生製藥（1177）、威高（1066）升逾1%，藥明生物（2269）、康希諾（6185）升2%、3%。新能源車概念、日用消費股受捧，比亞迪股份（1211）維達（3331）升約3%，股表現較強。不過，近期大幅反彈的港澳概念股回吐，拖低大市表現。匯控（0005）、新地（0016）、銀娛（0027）跌2、3%。內險、內房受壓，中壽（2628）跌2%，融創（1918）跌4%。個別強勢消費、物管股受壓，安踏（2020）、海底撈（6862）、雅生活（3319）跌2%、3%。航空、石油油服沽壓較大。

炒落後或低殘股回吐，焦點又回到之前熱炒或強勢主題股，但何時再度輪轉好難預料，核心持有熱炒股及落後股回調小注吸納，特別個別呈轉強內險或消費股。豬肉股萬洲（0288）仍相對落後，隨着美國新鮮豬肉業務逐步恢復，內地的銷量保持良好，業績料有改善，有利股價表現。走勢上，萬洲上月跌6.2元後反覆回升，後市料可挑戰50天線約7.1元或7.4元，短線可以將止蝕位放在10天線約6.7元。

劉思明

明報資深評論員