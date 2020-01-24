聯儲局認為疫情對中期經濟前景構成相當大風險，拖累亞股向下，恒指今早低開51點後，最多曾挫301點或1.2%，失守25000點關，半日跌258點或1.03%，報24791點，成交金額777億元；國指跌81點或0.81%，報10061點。

亞洲股市全挫，日股跌2.47%，韓股跌1.2%，台股跌3%，澳洲股市跌0.8%。

騰訊（0700）升1.34%，收報452.2元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻33點。騰訊曾升最多2.06%，高見455.4元，是2018年3月22日458.96元後最高。騰訊暫時連升3日，累升22.2元。

澳門稱部份澳門居民明日起過境珠海毋須隔離，近期持續上升的澳賭股回吐，金沙中國（1928）跌3.8%，收報32.95元，是跌幅最大的藍籌。其他賭股方面，新濠國際發展（0200）收報16.9元，跌2.87%；美高梅中國（2282）收報10.24元，跌3.21%；澳博控股（0880）收報9.22元，跌4.55%；永利澳門（1128）收報15.08元，跌3.21%；銀河娛樂（0027）收報54.5元，跌3.28%。

美國維持低息，匯控（0005）跌3.02%，收報38.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低73點。其他銀行股亦向下，恒生（0011）跌2.84%，收報133.2元；中銀香港（2388）跌1.4%，收報24.7元。

銀行低息，1個月拆息亦回落，但地產股未有向上，恒地（0012）跌2.77%，收報29.8元；新地（0016）跌2.44%，收報100元；新世界發展（0017）跌2.47%，收報9.1元；長實集團（1113）跌2.4%，收報46.7元；信置（0083）跌1.62%，收報9.73元。

網易（9999）今日上市，定價123元，開市報133元，升8.1%，最多曾升9.9%高見135.2元，收報132.8元升7.9%；永順控股（6812）則轉主板上市，半日報0.64元，升10.3%。

中概股陸續上市，阿里巴巴（9988）收報218.4元，升1.3%，曾高見220.6元，創1個月高。

美團（3690）收報166.9元，升4.57%，曾升6.2%高見169.5元，創上市新高，連升2日累升15.3元。

滔博（6110）公布，大股東百麗體育，以10.5元，配售2.76億股，較昨收市折讓9%，收報10.56元，跌8.4%。

中國太保（2601）擬於倫交所發行11.3億份GDR。收報22.15元，跌4.52%。

恒大健康（0708）全購瑞典電動車廠NEVS涉資約3.8億美元（約30億港元）。收7.04元，升11.04%，曾高見7.32元，升15.4%。

中國生物製藥（1177）建議發行紅股，每兩股獲發一股，公司認為，是次發行紅股，讓股東在管理本身之投資組合時享有更大靈活性。收報14.06元，升1%。

華潤置地（1109）公布5月份權益合約金額為139.4億元人民幣，按年持平﹔五月份的實現合約銷售額則為212.2億元人民幣，按年跌0.4%。收報32.85元，跌1.7%。

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