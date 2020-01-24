國際航空運輸協會(IATA)預期，受疫情影響，全球航空公司收入可能會從8380億美元降至4190億美元，今年將虧損840億美元，成為史上最差一年，預計明年虧損仍達158億美元。

IATA理事長兼首席執行官朱尼亞克(Alexandre de Juniac)表示，今年的每一天都會給航空業增加2.3億美元的損失。他又預期，今年競爭將更加激烈，各航空公司2021年財務狀況仍將脆弱。

IATA警告，由於客流量難以恢復，航空公司為爭取業務而大幅減價，預計2021年行業虧損158億美元，使得2020-2021年合併損失可能達到約1000億美元。

而由於航空公司減價，他表示，將吸引旅客再度飛航，成為強烈的激勵因素。IATA預估2021年營收將上升至5980億美元。今年的客流量預計將下降至22.5億，然後於2021年上升至33.8億，但仍比2019年水平下降超過25%。

貨運方面，IATA表示，貨運業務帶來了一定程度的緩解，因為大規模停飛使得價格預計將上漲超過30%，幫助營收達到創紀錄的1110億美元。貨運在整體業務中所佔的比例相對較小。

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