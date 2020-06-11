由小米（1810）及尚乘集團組成的天星銀行（Airstar）今宣布正式開業，成為本港第二家正式營運的虛擬銀行。該行指，開業初期服務涵蓋活期存款、定期存款及貸款服務，由今日（11日）起新客戶成功開戶並存入首2萬元，活期存款利率達3.6厘，直至2021年6月10日期間可享「利率不變保證」，為全城最高之活期利率。

除了存款服務外，天星銀行於開業期間亦會提供貸款服務。該行指，透過其手機應用程式便可即時申請貸款，年利率最低2.99厘，並以日息計算，更承諾最少3年不設手續費，同時客戶可在貸款期內隨時提前還款，無需繳付任何手續費。不過，該行指，私人貸款客戶如提前還款，該行將收取相當於從貸款提取日至提前還款日之間以原利率，及提取貸款利率差額計算的利息及未清還的本金，至於在今年7月30日或之前申請之客戶如提前還款，則可獲豁免收取有關之利率差額。

該行又稱，今年3月開始的試業反應正面，客戶最快於5分鐘內完成開戶，此外客戶除可透過「轉數快」 (FPS)即時轉賬港幣及人民幣至其他戶口，亦可以「即時支付結算系統」（RTGS）進行港幣、美元及人民幣跨銀行轉賬。

天星銀行發言人表示，每個客戶都是該行的「超級巨星」，該行將打破傳統的客戶關係分級，守護每個客戶的財富增值機會，並將致力成為「每個人的銀行」， 透過創新的金融科技來推出簡約實惠的銀行產品，讓客戶充分體驗虛擬銀行的貼心及高效。

記者：溫藹紅

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