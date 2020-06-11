美國維持息口不變，恒指今早低開51點或0.21%，報24997點，成交金額78億元；國指今早低開13點或0.14%，報10129點。

騰訊（0700）升1.03%，報450.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻25點；匯控（0005）跌1.64%，報39.1元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低40點。

網易（9999）今日上市，定價123元，開市報133元，升8.1%；永順控股（6812）則轉主板上市，開市報0.58元，無升跌。

美國維持息口不變，新地（0016）跌1.07%，報101.4元；新世界發展（0017）跌0.75%，報9.26元；恒地（0012）報30.65元，無升跌；長實集團（1113）跌0.31%，報47.7元。恒生（0011）跌1.24%，報135.4元；中銀香港（2388）跌0.8%，報24.85元。

周大福（1929）、歐化（1711）今日公布業績。周大福開市報6.71元，無升跌。歐化開市報0.086元，無升跌。

滔博（6110）公布，大股東百麗體育，以10.5元，配售2.76億股，作價為文件顯示每股作價10.5至10.8元的下限，而股數則較文件指的2.22億股為高。作價較昨收市折讓9%，股份佔股本4.46%。開市報10.7元，跌7.2%。

中國太保（2601）擬於倫交所發行11.3億份GDR。開市報23元，跌0.86%。

恒大健康（0708）全購瑞典電動車廠NEVS涉資約3.8億美元（約30億港元）。開市報6.5元，升2.5%。

中國生物製藥（1177）建議發行紅股，每兩股獲發一股，公司認為，是次發行紅股，讓股東在管理本身之投資組合時享有更大靈活性。開市報14元，跌0.57%。

永泰地產（0369）發盈利警告，初步估計截至6月底止六個月中期業績可能錄得綜合虧損。開市報4.23元，無升跌。

華潤置地（1109）公布5月份權益合約金額為139.4億元人民幣，按年持平﹔五月份的實現合約銷售額則為212.2億元人民幣，按年跌0.4%。開市報33.75元，升0.89%。

黛麗斯（0333）公布，第三季集團之銷售收入按年上升4%至3.42億元，主要是由於較高利潤的產品組合所致。開市報0.68元，無升跌。

屯門龍牀盤發展商、內房股佳源國際（2768）公布，5月份集團合同銷售金額約31.171億元人民幣，按年上升約80%；合同銷售面積約36.86萬平方米，按年升約180%。開市報3.11元，跌0.32%。

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