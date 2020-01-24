港股ADR升25點 網易上市 滔博股東折讓9%售股
文章日期：2020年6月11日 08:57
美股個別發展，港股ADR升25點或0.1%，報25075點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.73%，折合報449.45元；匯控（0005）跌1.38%，折合報39.2元；建行（0939）跌0.18%，折合報6.38元。
今日焦點股份可留意：
網易（9999）今日上市，定價123元；永順控股（6812）則轉主板上市。
滔博（6110）公布，大股東百麗體育，以10.5元，配售2.76億股，作價為早前消息指每股作價10.5至10.8元的下限，而股數則較消息指的2.22億股為高。作價較昨收市折讓9%，股份佔股本4.46%。
中國太保（2601）擬於倫交所發行11.3億份GDR。
恒大健康（0708）全購瑞典電動車廠NEVS涉資約3.8億美元（約30億港元）。
中國生物製藥（1177）建議發行紅股，每兩股獲發一股，公司認為，是次發行紅股，讓股東在管理本身之投資組合時享有更大靈活性。
永泰地產（0369）發盈利警告，初步估計截至6月底止六個月中期業績可能錄得綜合虧損。
華潤置地（1109）公布5月份權益合約金額為139.4億元人民幣，按年持平；5月份的實現合約銷售額則為212.2億元人民幣，按年跌0.4%。
黛麗斯（0333）公布，第三季集團之銷售收入按年上升4%至3.42億元，主要是由於較高利潤的產品組合所致。
屯門龍牀盤發展商、內房股佳源國際（2768）公布，5月份集團合同銷售金額約31.171億元人民幣，按年上升約80%；合同銷售面積約36.86萬平方米，按年升約180%。
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