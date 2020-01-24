聯儲局一如預期維持息率不變，並承諾繼續購買債券，並預計將維持近零利率直至2022年底。美銀首席美國股票策略師Savita Subramanian表示，股市可能是聯儲局萬億美元刺激措施的最終受益者，流動性正在推動FANG等科技股上漲。納指首次以高於10000點收市，美股道指低開20點後曾升82點，低位跌334點。

道瓊斯工業平均指數收跌282點，跌幅1.04%，報26989點。標普500指數收跌17點，跌幅0.54%，報3190點。納斯達克綜合指數收漲66點，或0.67%，報10020點。

波音跌6.15%，報203.41美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低91點，而蘋果升2.57%，報352.84元，貢獻道指60點。

科技股方面，蘋果收市報352.84元，升2.57%，谷歌母公司Alphabet收市報1464.7元，升0.86%，亞馬遜收市報2647.45元，升1.79%，Facebook收市報236.73元，跌0.81%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.38%，報368點。德國DAX指數收跌0.7%，報12530點；法國CAC 40指數跌0.82%，報5053點；英國富時100指數收跌0.11%，報6329點。