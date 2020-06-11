美國聯儲局宣布維持利率維持在0%-0.25%不變，並預計利率將保持接近零的水平直至2022年底，未來數月將至少以當前速度增持美國國債、機構住宅和商業抵押貸款支持證券，又認為，金融狀況出現改善，部分反映了支持經濟及促進信貸資金流向美國居民和企業的政策效應。主席鮑威爾承諾聯儲將動用一切工具幫助經濟從疫情衝擊中復蘇。

聯儲局指，疫情為美國以至全世界均造成巨大的民生和經濟困難。疫情本身以及為保護公眾健康而採取的措施，正在引起經濟活動急劇下降和失業人數大幅增加。需求更加疲軟，油價大幅下跌，正抑制消費者價格通脹。金融狀況出現改善，部分反映了支持經濟及促進信貸資金流向美國居民和企業的政策效應。

認為當前持續的疫情將在短期內嚴重影響經濟活動、就業和通脹，並對中期經濟前景構成相當大風險。因此，決定將利率維持不變，並預計維持一段時間，直到有信心經濟將渡過近期事件影響，並走上實現充分就業和物價穩定目標的軌道。

聯儲局對季度預測進行了自去年12月以來的首次更新。最新報告顯示，所有決策者都預計，到2021年底，聯邦基金利率將維持在接近零的水平。除了兩位委員外，所有委員認為這種近零利率會維持到2022年底。

聯儲局將未來數月將至少以當前速度增持國債、證券，目前購債步伐為每月購買約800億美元的美國國債，以及約400億美元的抵押貸款支持證券(MBS)。

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