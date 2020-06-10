政府現金派發計劃將於今年6月21日開始接受登記。中信銀行（國際）今宣布將推出「全民一萬 通通有賞」特別優惠，當中包括由今年6月28日至8月31日，現有客戶透過網上理財或inMotion動感銀行成功登記「轉數快」且綁定信銀國際為預設戶口，並透過inMotion動感銀行以最多1萬元，敍造3個月港元定存，可享年利率10厘，該優惠年利率亦適用於在優惠期內開立inMotion動感銀行戶口，兼3個月定存戶口的新客戶。若以1萬元計算，客戶於存期可獲250元利息。

該行又稱，由今年6月15日至12月31日，客戶成功透過inMotion動感銀行「智投360戶口」，其合資格智投360戶口內的諮詢服務資產可於開戶當月，及隨後的12個月豁免諮詢顧問費。同時，客戶可享信用卡6個月零利息，靈活套現提取1萬元；同時於以信用卡在本地食肆簽賬，可獲最高400元的現金回贈。

富邦昨亦宣布，客戶在8月底前經該行成功登記政府1萬元現金計劃，並符合有關要求，可獲250元現金獎賞及多項禮遇。該行指，全新客戶須於推廣期內開立富邦港元有息支票戶口，及申請自動櫃員機卡，及登記該行「網上理財」服務兼申請綜合電子結單服務，以及透過網上或手機銀行成功登記現金發放計劃，將獲250元現金獎賞。

此外，富邦又稱，客戶於推廣期內透過該行任何渠道成功登記現金發放計劃，在收取該筆款項後於指定期限內，若以10萬元全新資金開立1個月港元定存戶口，可享特惠年利率3.8厘；全新信用卡客戶成功透過分行申請信用卡主卡，並交齊所需文件可獲100元超市禮券，若簽賬滿指定金額即可再獲500元超市禮券。

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