有段時間以教補習維生，教初中中文，便用一些簡潔的文言文做教材，記得曾用《指鹿為馬》授課。情節大家都懂，但漢代《新語》版本尤其生動。

開首先說趙高駕鹿，秦二世問為何駕鹿（而不騎馬），趙高說是馬，秦二世說趙高看錯，以鹿為馬。趙高則說：「是馬來的，陛下你不信我的話，即管問一下群臣。」秦二世照做，「於是乃問群臣，群臣半言馬半言鹿。當此之時，秦王不能自信其直目，而從邪臣之言。」

所以說生動，是因為這個版本描述了群臣的反應，「半言馬半言鹿」。即使天子說了是馬，場內群臣仍五五波；一半人已覺趙高勢壓君王，或為趨炎附勢，或憂秋後算帳，總之掩藏真話，率先跪低。

當時要解釋給學生，殊不容易，畢竟主旨是沾了大人的江湖味，對着一直留在學校這個溫室的小花，實在有口難言。何況那刻的香港，尚未至於大樹飄零。

城中極力處於中庸的權貴顯要，陸續被「愛國」人士招呼後，早前不得不就《國安法》表態，有一級富豪，有銀行大班，也有大學校長。風流儒雅的華商，即使着力置身事外，仍要參演這場樣版戲，而剩下來未表態的人，也愈來愈少，承受的壓力也自然愈大。縱使外界看得懂箇中的不情願，但目睹雙膝被踢低，心底難免有一番滋味

《新語》在故事結尾有批語，說：「鹿馬形狀各異，明明是眾人之所知，但仍不能辨別是非，莫非是因為大家不清楚事實嗎？」許久不見昔日的學生，未知到今日讀着新聞，他們會否別有一番體會。

說起歷史，想起近代國史泰斗陳寅恪，曾寫下詩句：「座客善謳君莫訝，主人端要和聲多。」意思是：您不必驚訝在座客人位位都精於唱歌，因為席上的主人，正正要大家一齊和唱呀！

陳寅恪晚年眼盲，批鬥者便置喇叭在其床前轟炸，要他「聽聽革命群眾的憤怒控訴」，最後心力衰歇致死，這是題外話。

歷史不會重複，但會押韻，是馬克吐溫的話。強秦覆亡，後世史學家歸咎為趙高把持朝政，令當時的人受脅逼，個個巧言令色，不敢建言，使社稷日壞。也有文人寫過詩「稱讚」趙高：「留侯椎鐵荊卿匕，不及秦宮一趙高。」大意是，在外張良、荊軻先後刺殺秦皇不遂，總不及在內一個趙高給你從中破壞，促使強秦夭折。

至於今日誰是趙高？《國安法》當前，不敢亂說，只能引述學術界的一種說法：趙高，是個切了陽具的閹人。

賈文清

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