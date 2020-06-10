新冠肺炎疫情以至全球經濟衰退，匯豐環球資管匯豐環球投資管理高級宏觀及投資策略師陳瑩若預期，今年全球GDP將跌至負14.8%，不過在多國的隔離政策下，環球經濟正以V形反彈。當中，中國是最快實行隔離政策的國家，目前失業率正續步回升。她續指，雖然中國短期恢復強勢，料最遲第三季會重拾增長。中長線而言則受外需疲弱影響，未來經濟增長如何要看政府政策成效。

亞太區投資總監及策略投資總監馬浩德表示，是次疫情以致環球股市調整，亦提供更多投資機會及主題，如內地股票估值較其他發展國家吸引。當中看好醫療板塊，因疫情令環球多國更重視醫療行業，而亞洲作為醫療用品主要出口地區，相信會受惠於此。另外，他亦看好科技板塊，居家隔離政策令不少人使用科技軟件遙距溝通。而5G及電子商務亦成為是次疫情的利益者，視像會議提升人們對5G的需求。

他又對港股持正面看法，指本港與內地、韓國及台灣一樣正在處恢復階段。至於航空板塊前景則難以預測，即使疫情完結，要視乎疫情有否改變人們習慣，是否渴望旅遊。

除了股價回落，亞太區債券投資總監陳寶枝表示，現時中國債券相對其他地區安全。數據顯示，亞太地區高息債券違約率遠低於歐美地區。截至今年4月底 ，內地在岸債券違約率更低於去年同期。她估計，在多國經濟刺激政策下，會帶更多新債劵發行，雖然預期回報率會處於低水平，但投資活動強勁將帶動價格上升。

記者：黃清瑤

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