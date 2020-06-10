恒指連升7日後終於斷纜，收市跌7點或0.03%，報25049點，成交金額1272億元，較上日增加2.42%；國指升22點或0.22%，報10143點。

今早恒指隨外圍高開121點，最多升246點，不過內地公布的5月份PPI低過預期，拖累市場氣氛，大市反覆最多跌88點或0.35%。早市低位一度失守25000點關，但收市仍能守穩。而高位25303點，是3月11日25493點後最高。

騰訊（0700）升2.86%，收報446.2元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻69點；恒地（0012）跌5.4%，收報30.65元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.49%，收報39.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低36點。

主板沽空金額較上日增加15.15%，至185.49億元， 佔大市成交金額14.58%，是2020年6月03日後最多， 當日比率為13.83%。

國泰（0293）公布重組計劃後復牌，今早大幅高開18.7%，高見10.46元，是2月24日10.56元後最高，升幅則是2008年10月28日後最大升幅，當日升幅為30.13%。不過在大行一致唱淡之下，股價反覆回落最多2.95%，報8.55元，收市報8.72元，跌1.02%。

隨國泰復牌的國航（0753）收報5.3元，跌1.85%；太古（0019）升0.32%，收報47元。

永達汽車（3669）先舊後新以每股8.29元，較前收市價折讓7.48%，發售1.2億股，集資淨額9.83億元。收報8.54元，跌4.6%。

神州租車（0699）公布，陸正耀辭任主席，並觸發1.6億美元貸款立即到期。收報2.31元，升10%，曾創逾1個月高位2.55元，升幅21.4%。

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