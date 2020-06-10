新濠國際（0200）主席兼行政總裁何猷龍旗下的私人家族辦公室─黑桃資本宣布，已投資扎根於香港的初創企業醫療科技企業醫脈平台─ My Platform，並持有其股份。My Platform是於2016年成立，可讓使用者利用一站式管理數據，從門診至保險理賠，在不同角度進行分析。同時讓醫護人員減省行政時間，專注診症，縮減理賠時間。

My Platform已經將業務擴展至北京、深圳等一線城市，亦於廣州成立業務開發中心。其平台亦獲霍文遜醫生打理的醫療集團尚至醫療採用，霍文遜為已故全國政協副主席霍英東之子。至今My Platform在港已覆蓋逾百計的普通科診所、專科診所、放射及影像診斷中心等，也成功進駐名醫聚集的中建大廈、興瑋大廈、娛樂行及位於中環區樓高15層的尚至醫療大樓。

據黑桃指，My Platform正強化現有平台，開發遙距診症服務，同時擬把服務範圍擴大至全國各個城市。不過，黑桃未有透露投資於My Platform的具體作價。此前黑桃曾經與華潤電力合組公司，開拓新能源業務。

記者：陳偉燊

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