內地從事電影及影院的博納影業公布，集團副總裁黃巍在今日凌晨去世，享年52歲。官方的公告未有說明黃巍死因，但內地社交平台流傳，有市民目擊黃巍在北京悠唐購物中心跳樓自殺。對於傳聞，博納影業回覆內地媒體稱，相關事宜由公司統一回復。

黃巍是內地影視行業的資深人物，曾任職於星美集團，自2009年1月起一直任博納副總裁，其專長是影院投資、建設和管理，據博納官網介紹，黃巍曾成功簽約開業近百間影院。而黃巍專長的領域，正是今次新冠肺炎疫情中受影響最大的行業之一。全球電影行業在疫情期間陷入停頓，電影拍攝制作停工，戲院停業，與航空業一樣面對致命打擊。

以全球最大戲院商AMC為例，疫情導致旗下戲院大規模關閉，AMC在最新的監管文件指出，手頭資金只夠支撐到7月底，即使戲院能重開，亦有可能沒足夠電影放映，疫後初期戲院入坐率亦難回復到正常水平。AMC明言，如不能籌集足夠資金，持續經營能力將有「重大疑問」。

阿里影業（1060）上月公布的截至3月底全年業績也顯示，由於疫情令觀眾減少，春節黃金檔期電影全部暫停，收入遭受巨大損失，並要對部分應收款項及投資項目計提的減值撥備近8億元（人民幣，下同），致使其全年虧損從前一年的2.5億元擴大至11.5億元。

內地富商王健林旗下的萬達電影，旗下全國600間戲院停業，今年首季收入大跌7成至12.55億元，虧損6億元，去年同期是4億元盈利。市傅公司要裁員30%減負。

內地的影視娛樂企業華誼兄弟，首季虧損亦有1.43億元，早前董事長王中軍以2.2億元將本港中半山富匯豪庭相連單位放售，套現8800萬元，亦惹來賣樓救華誼的猜疑。

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