本港虛擬銀行將陸續面世，當中已進入試業的渣打（2888）旗下虛銀MOX，以及本地網貸平台WeLab集團旗下匯立銀行（WeLab Bank）早前已先後宣布，將與Mastercard合作推出無號碼實體卡。萬事達卡（Mastercard）今就該卡的安全度﹑申請方式﹑使用方法及交易限額為消費者解畫，指能為無號碼實體卡用戶提供多重的安全保障。

Mastercard表示，無號碼實體卡只會顯示持卡人姓名，而卡號、到期日及安全驗證碼（CVC2）等將顯示在銀行應用程式內的虛擬卡上，將進一步提升持卡人的私隱和資料保密性，同時若進行網上購物，持卡人只需登入銀行應用程式，經身分驗證後便可查看相關資料，。

那麼用戶可以如何申請無號碼實體卡？Mastercard指出，無號碼實體卡採用數碼優先（Digital First）原則，銀行客戶可透過發卡銀行提供的網上渠道申請虛擬銀行卡，繼而根據銀行指示啟動該卡，並將其綁定至常用的電子錢包，日常交易程序與現有手機電子支付無異，銀行亦配備無號碼實體卡供持卡人申請作日常消費之用。

Mastercard續稱，當持卡人成功啟動無號碼實體卡後，便可使用全港超過3000部銀通（JETCO）及全球各地接受Mastercard卡的自動櫃員機提款；在實體商舖消費時，持卡人及商戶可選擇以感應式支付、晶片或磁帶進行交易，整個流程亦與傳統實體相同。

至於交易限額方面，Mastercard指除了銀行設定的交易限額，個別銀行也有提供客戶自設交易限額的功能，持卡人可就其個人理財習慣，自行為各消費類別制訂每月消費上限，當有關類別的消費金額到達上限時，系統將會自動限制該項交易。另外，持卡人亦可利用銀行的手機應用程式實時查閱交易紀錄，大大提高理財效率。