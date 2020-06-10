國泰（0293）獲港府打救，一直陷入財困的港航處境亦受關注。曾任香港航空航空服務總監的簡浩賢，昨日以貴州省政協委員、粵港澳大灣區航空交流協會主席身份發表題為「從港府巨資救國泰看政府治理：對小公司公平嗎？」文中提出四大問題，當中質疑國泰是「誰大誰惡誰正確」，指政府政策思維傾向於保護龍頭主義、漠視發展中企業發展，難免令業界寒心。港府憂慮國泰倒下則會形成骨牌效應、更會拖垮整個香港航運經濟，解説有一定根據，卻對整個香港本地航空業界則略欠公允。

簡浩賢指出，香港航空業市場是開放的市場，國泰面對的問題和其他基地公司一様面對，政府的公共政策及公信力上更需要公正持平。否則就會予人口實，造成企業規模越大及對香港社會影響更深的才會引起港府出手，其他的較小規模的持分者則只有一貫用自由市場原則為由，任其自生自滅。政府政策思維傾向於保護龍頭主義、漠視發展中企業發展，難免令業界部分人士心寒，將不利於未來共同支持航空業復甦及一起撐經濟復就業。

他又指出，國泰是「管理不善市民賣單」，指其實除了疫情影響之外，國泰近年來也負面多多、事故頻生。2015年陷入高層錯估燃油對沖蝕數十億港元、2018年又因管理不善外洩乘客個人資料被罰500萬港元，去年亦先後發生多次飛機內手提氧氣樽偏低等安全問题，國泰員工在去年反修例示威中亦有多名員工捲入，管理高層亦而離職。這樣一間本身就有各種多樣深層次管理問題的航空企業卻仍然獲得政府有力大力支持，並且最後更要香港人使用公帑資助賣單，這個做法造成大眾相當的非議。

同時，他表示現實係政府過去一直採用自由市場不干預的做法，面對航空業界的困境及難題甚少援手。但是航空的獨特性包括航權的使用及航線經營都不是單純企業行為，其中政治因素更是關鍵。香港航空市場任其單一獨大是不健康的現象，如果政府完全放任其手的話更會令香港航空趨向更單一、甚至未來只能獨家經營。這樣的情況未來對於香港在世界航空定位及角色、香港航空運輸促進發展、甚至香港市民的旅游都是一個全輸的局面。

最後，簡浩賢表示，香港機場在大灣區是首屈一指的首選。但香港政府在未來若不改變其對香港航空業的有為舉措及積極推動的話，香港航空運輸將會面臨更大的壓力及挑戰，而且灣區最佳樞紐的地位將受很大影響。

記者：方楚茵

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