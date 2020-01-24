北京大學國家發展研究院院長姚洋於新浪財經一個經濟論壇上致辭表示，經過首季GDP按年跌6.8%，4月及5月的經濟仍然負增長，而6月才有可能回復到正增長，因此上半年中國GDP肯定會是負數。

姚洋指出，與1998年亞洲金融風暴或2008年金融海嘯不同，過去兩次金融危機，受影響的是投資領域，消費及居民收入都沒有出現負增長，而今次中國經濟下行主要原因是消費不足，他透露，5月份社會消費品零售總額亦仍然未有實現正增長，6月份大概才可能實現消費轉正。

姚洋認為，保民生及保就業，百姓有了收入，消費才會提高。他指出，據北大光華管理學院的研究，1元消費券可以帶動3.5元到5元的新增消費，甚至最高7元新增消費，所以消費券是一個帶動消費直接對症下藥的辦法，但他建議，消費券的發放不能靠「手快有手慢冇」，應該以抽籤形式，讓受惠者眾；此外，參加的商店要是日常生日消費類型，否則高檔商場才有消費優惠，那是補貼富人。

近日內地熱議的地攤經濟，姚洋亦予以支持，認為對於緩解就業壓力作用非常大，也能避免城市化單一而出現「千城一面」的千篇一律規劃，重點是地方政府應該指定擺攤地點，做好規範管理，那麼地攤經濟與城市管理就不會有矛盾。

記者：陳子凌

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