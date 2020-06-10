尚渤投資料聯儲局不會採用負利率 未來或見通縮
文章日期：2020年6月10日 14:32
美國聯儲局將舉行議息會議，尚渤投資管理公司（Thornburg Investment Management）預料，當局會維持資產負債表規模，不會採用負利率；又稱香港作為國際金融中心仍適合投資。
外界擔心港區國安法實施，會影響香港國際金融中心地位。位於美國的尚渤投資總裁兼首席執行官Jason Brady表示，正密切注視本港事態發展，但相信香港作為國際金融中心仍適合投資，對本港長線增長仍具信心。他又相信中概股來港第二上市，勢會吸引更多資金來港，長線利好港交所（0388）。
Brady表示，預計聯儲局仍會維持資產負債表規模，透過控制收益率曲線（YCC）穩定融資利率，並相信由於成效備受質疑及對美國市場的影響，當局不會採用負利率。他又指信貸系統內仍然有大量負債，最終或會導致通縮，並會嚴重影響經濟增長和長期回報。另外，該行投資組合經理兼董事總經理Charlie Wilson表示，隨美元穩定及低息環境，都利好新興市場經濟增長，對其復甦前景感樂觀。
記者：王俊騏
其他報道：
匯豐渣打主要股東Aviva稱對兩行表態支持港區國安法感到不安