銀河娛樂（0027）主席呂志和表示，原本預期澳門6月7日重新通關，但因個別情況延遲，期望可以在1個月內可以復通，讓旅客重臨。他又說，業界有大半年做不到生意，會否因此向政府爭取賭牌順延，他謂視乎政府政策，最重要是大家如何合作，相信政府公平處事，他們會依政府所言行事，有困難會和政府討論。

呂志和續稱，今次發生公共衛生事件及疫情，業界只能依政府眾多條例行事，損失難免，是最痛的打擊，還要出錢保就業。集團在日本大阪方面，傳出叫停競投當地賭牌，他指出，連日本也因為疫情而閉關，近日才說嘗試開放一、兩個地方關口，因此宜多等1、2個月各國政府如何回應，大家要忍耐。

副主席呂耀東則指，一如之前所言，在疫情期間，銀娛日燒錢280萬美元，但仍會加緊防疫措施，控制成本，趁空擋客源稀少時加快工程及裝修。董事更放棄袍金，高級行政人員更自願放假，令公司支出減少。他相信，以銀娛的資產負債表處於健康狀況下，可以挺過疫情。銀河三期國際會展中心會視乎疫情，去決定何時接客。他對疫情後市況恢復仍然有信心，不會放棄。

對於港版國安法推動方面，呂志和表示，對香港很有信心，香港本身是經濟繁榮的城市，雖然有少數人想搞政治，但是一般人最重要是揾兩餐、舒服點，祈求穩定生活、經濟穩定而已。

記者：陳偉燊

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