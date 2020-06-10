【有片：選股王】微盟屬高啤打值科技股首選 惟入市宜控制注碼
文章日期：2020年6月10日 12:08
恒指升25點，收報25082點，成交金額737億元。美股再次由科技股領導大市，道指跌300點之下，納指卻曾破10000點大關。港股今早高開後曾見25303點，但之後近期熱炒的傳統股份普遍急回，恒指曾倒跌並失守25000點關口。但騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）等拒絕回落，價值股消化沽壓後，大市再度由科技股帶動向上。
太古（0019）（0087）、國泰（0293）及國航（0753）今早復牌，國泰神奇地竟然高開20%，之後當然升幅不斷收窄，中午收市僅升1.4%。市場或許認為國泰從無法持續經營之中，獲政府拯救而起死回身，但問題是集團負債將高達1200億元，每年單是付息便達到40億元水平。回顧近年業績，集團每年EBITDA也就是50億元左右，還要時好時差，如果沒有更多的股本融資，債主每年都會將國泰僅有的現金流也「榨乾榨淨」，股東只會得個吉。
美股之強相信令所有投資者都意外，科技股休整就傳統股份炒起，價值型股份回落就輪到科技股破頂，估值模式基本上已失效，只要信不要怕貴。美國中概股也能跟得上，但究竟是炒作回港上市還是真的強勢就難以判斷。無論如何，京東（9618）、網易（9999）正準備招股掛牌，之後尚有拼多多、好未來、新東方甚至百度等要回歸，大行一定要撐住大市。
今早科技股表現也較個別，ATM是較佳，明顯要為中概股打氣，是現在入市的好工具，但中小型股份表現參差，金蝶（0268）反彈乏力，中芯（0981）跌3.8%，回A股的招股文件顯示或未能向華為供貨，手機設備股也偏軟。回升力度較強的是微盟（2013），已再度迫近前高位，是高啤打值的科技股首選。但感覺現市況很易上衝下洗，往往早上高開大升最終全日又無功而回，入市要控制注碼。
張兆聰