恒指25000點爭持 半日升25點 國泰升幅收窄至1.3%
文章日期：2020年6月10日 12:20
恒指連升第8日，曾升最多246點或0.98%，高見25303點，是3月11日25493點後最高，惟內地公布的5月份PPI低過預期，恒指升幅收窄，半日升25點或0.1%，報25082點，成交金額737億元；國指升29點或0.3%，報10151點。
恒指今早高開121點，曾跌最多88點，低見24968點，半日守住25000關，100天線(25106.93點)暫得而復失。
潤地（1109）升2.9%，收報33.75元，是升幅最大的藍籌，恒地（0012）跌5.4%，收報30.65元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升2.31%，收報443.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻55點；受中美角力影響，匯控（0005）跌1.12%，收報39.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低27點。
國泰（0293）復牌，高開18.7%已成半日高位，高見10.46元，是2月24日10.56元後最高，半日收報8.93元，升1.36%。
國航（0753）復牌，收報5.34元，跌1.11%；太古（0019）復牌，升1.39%，收報47.5元。
匯控（0005）和渣打（2888）主要股東Aviva Investors表示，對兩家銀行決定支持港區國安法感到不安。美國國務卿蓬佩奧發表聲明，反對中共威脅美國盟友，又批評中共向匯控施壓，利用匯控在中國的業務作為對英國的「政治籌碼」(political leverage)。匯控跌1.12%，渣打跌0.9%，報43.75元。
永達汽車（3669）先舊後新以每股8.29元，較前收市價折讓7.48%，發售1.2億股，集資淨額9.83億元。半日收報8.7元，跌2.9%。
神州租車（0699）公布，陸正耀辭任主席，並觸發1.6億美元貸款立即到期。收報2.35元，升11.9%，曾創逾1個月高位2.55元，升幅21.4%。
太保（2601）公布，壽險首5個月保費增0.04%，按年回復增長。收報23.35元，跌1.4%。
舜宇（2382）5月手機鏡頭出貨按月跌12%，模組按月升9%。舜宇跌0.79%，收報113.4元。
長汽（2333）5月總銷量升近31%，首五個月跌27%。長城汽車半日收報5.54元，升1.09%。
龍湖（0960）首5個月合同銷售額跌2.2%。半日收報36.9元，升1.6%。
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